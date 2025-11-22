Giunto alla 28ª edizione con partecipazione gratuita

La Pro Loco “Generoso Papa” di Arpaise guidata dal Presidente Walter Mazzone, con il Patrocinio del Comune di Arpaise e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Luigi Settembrini” di San Leucio del Sannio, l’Istituto Comprensivo “F. Morlacchi” Perugia 1, l’Istituto Comprensivo Valle Vitutalenese, l’Istituto Comprensivo 1° di Montesarchio, Bandisce il XXVIII° concorso di poesia “la Castagna d’Oro”.

Si comunica agli interessati che la partecipazione al concorso è gratuita, il concorso si divide in due sezioni:

Sezione A: lingua italiana a tema libero. Poesia edita/inedita anche già partecipante ad altri concorsi.

La partecipazione è consentita a tutti i cittadini italiani e di nazionalità diversa, che abbiano compiuto la maggiore età; ed ai minori di 18 anni, previa autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori da inviare con apposito modulo;

Sezione B: Riservata agli alunni della scuola secondaria di 1°Grado per l’anno scolastico 2025/2026 (la frequenza sarà attestata dal dirigente di istituto).

Le liriche dovranno essere composte in lingua italiana a tema libero, poesia edita/inedita, anche già partecipante ad altri concorsi.

Possono essere presentate un numero massimo di due liriche per ogni sezione, la partecipazione implica l’accettazione di tutti gli articoli del regolamento e i concorrenti dovranno inviare numero 2 copie per ogni lirica: una copia con i dati anagrafici, indirizzo postale, indirizzo mail, numero telefonico; una copia senza i dati anagrafici, indirizzo postale, indirizzo mail, numero telefonico e senza alcun segno di distinzione; le poesie vanno spedite in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica:

prolocoarpaiseconcorsodipoesia@gmail.com

Tutte le opere dovranno giungere entro e non oltre le ore 24:00 del 06 dicembre 2025

all’indirizzo sopra specificato (farà fede l’ora e il giorno di spedizione dell’e-mail).

La premiazione si terrà il giorno13 dicembre 2025 presso la Sala Consiliare del Comune di Arpaise, dove saranno premiate la prima, la seconda e la terza lirica di ogni sezione.

Agli autori classificati non presenti alla cerimonia, personalmente o per delega, i premi saranno recapitati presso il proprio domicilio.

Per eventuali chiarimenti e informazioni si possono contattare gli organizzatori del concorso e la Segreteria della proloco, al numero 0824 1747241 dal lunedi al sabato ai seguenti orari:

Mattina: dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Pomeriggio: dalle ore 15:30 alle ore 17:30

al numero 0824 1747241

Lo annunciano in una nota la Pro Loco e gli organizzatori del Concorso:

“Anche quest’anno, come da ventisette anni è con piacere e con onore che andiamo a presentare la 28esima edizione del nostro concorso di poesia “La Castagna d’Oro” organizzato dalla Pro Loco “Generoso Papa” APS, nella persona del Presidente Walter Mazzone; che vede come coordinatore Agostino Mignone, coadiuvato in segreteria dai volontari del servizio civile Unpli Franco Iuliano e Iris Rossi, e che vanta il partenariato di ben cinque Istituti Comprensivi:

L’ISTITUTO COMPRENSIVO LUGI SETTEMBRINI DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN), nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Dott. Gennaro Della Marca; L’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MORLACCHI” PERUGIA 1 con sede in Perugia (PG), nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Dott.ssa Francesca Volpi, L’ISTITUTO COMPRENSIVO “ PADRE ISAIA COLUMBRO DA FOGLIANISE”; nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Dott.ssa Rosaria Perrotta, L’ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO,

L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “F. DE SANCTIS” DI CERVINARA (AV), nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Dott.ssa Antonia Marro.

Le finalità del progetto, proposto dalla Proloco ritiene attivare una serie di iniziative mirate a mantenere vive le tradizioni culturali, con particolare riguardo a quelle legate alla Poesia, promuovere e diffondere la poesia e tutto ciò che riguarda tale cultura, rendere più fruibile tale progetto coinvolgendo anzitutto i giovani, sostenere attività di promozione delle Scuole e della Proloco e delle finalità da esso perseguite.

Lo scorso anno il concorso ha avuto la partecipazione di ben 300 poeti e 150 ragazzi, a conferma della validità e della credibilità del progetto.

La scadenza per la partecipazione è fissata per il giorno 6 dicembre, mentre la premiazione è fissata per il giorno 13 dicembre presso la sala riunioni del comune di Arpaise, sito nella sede provvisoria dell’ex edificio scolastico, dato che il Municipio è attualmente in fase di lavori.”