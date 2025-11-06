Raccolta Occhiali Usati
Un piccolo gesto che dona nuova vista al mondo
Il Lions Club Avellino Host insieme al Lions Club Avellino Principato Ets e al Leo Club Irpinia si prodigano per raccogliere gli occhiali e poterli donare a chi ne ha più bisogno e non può permettersi di acquistarne nuovi.
Ieri sera i tre club avellinesi, presieduti rispettivamente da Ernesto Del Giudice, Giovanni Preziosi e Francesca Rita Nunziante, si sono incontrati per avviare la raccolta presso la sede della Fabbrica Italiana Occhiali by Eureka Ottica di Via Pescatori.
La raccolta terminerà il 30 giugno 2026.
Gli occhiali, una volta raccolti, vengono inviati al Centro Nazionale Lions di Chivasso che provvederà alla sistemazione e catalogazione, per poi reinviarli per la distribuzione.
I punti di Raccolta.
AVELLINO
- FABBRICA ITALIANA OCCHIALI BY EUREKA OTTICA – VIA SALVATORE PESCATORI
- OTTICA MARTINEZ – VIA CIRCUMVALLAZIONE
- OTTICA REPPUCCI VITTORIO E FIGLIO – VIA ZIGARELLI
- PIù OTTICA – VIALE ITALIA
- OTTICA JOLLY – VIA TAGLIAMENTO
- CENTRO OTTICO DI REPPUCCI STANISLAO E FIGLIO – VIA
Di volta in volta aggiorneremo la pagina del nostro sito ufficiale con gli ottici e le farmacie che aderiranno alla raccolta.
Source: www.irpinia24.it