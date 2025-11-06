Una nuova voce digitale per guidare i cittadini verso una maggiore consapevolezza dei servizi dell’Asl

L’Asl di Avellino amplia i propri canali di comunicazione e approda ufficialmente sui social network con l’apertura delle pagine Facebook e Instagram. Una scelta strategica e al passo con i tempi che segna un ulteriore step nel percorso di trasparenza, partecipazione e vicinanza alle persone.

Attraverso i nuovi canali digitali, l’Azienda sanitaria locale intende rafforzare il dialogo diretto con la comunità, migliorare la diffusione delle informazioni e promuovere una comunicazione chiara, tempestiva e accessibile a tutti. I social rappresentano oggi uno strumento fondamentale per avvicinare le istituzioni ai cittadini, specialmente in un territorio vasto e articolato come quello della provincia di Avellino, caratterizzato da una forte identità locale e da esigenze diversificate.

Le nuove pagine ufficiali dell’Asl di Avellino offriranno aggiornamenti costanti su servizi, campagne di prevenzione, iniziative territoriali, concorsi e comunicazioni istituzionali, contribuendo a costruire un canale di informazione autorevole ma allo stesso tempo semplice e intuitivo.

Con questa iniziativa, l’Azienda sanitaria locale si dota di strumenti di comunicazione moderna e immediata, capaci di rendere il servizio pubblico più vicino, trasparente e partecipato, valorizzando l’impegno quotidiano di operatori, medici e strutture sanitarie sul territorio.

Le pagine social dell’Asl di Avellino sono già attive e raggiungibili ai seguenti link:

• Facebook: www.facebook.com/aslavellino

• Instagram: www.instagram.com/aslavellino

Un nuovo spazio di ascolto e informazione per essere sempre più vicini ai cittadini, anche online.