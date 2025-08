L'intervento di Borrelli: "Difenderemo il verde centimetro per centimetro"

Sarà ripiantumato l’albero abbattuto senza alcuna autorizzazione in via Duomo all’altezza del civico 180 dall’ex gestore di un bar che aveva così potuto allestire un ombrellone più grande all’esterno del suo esercizio commerciale. La vicenda, accaduta nel 2023, era stata denunciata da un cittadino, presente al momento dell’abbattimento, che aveva informato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. In seguito al sopralluogo di venerdì dello stesso Borrelli e con la collaborazione della nuova gestione del bar, quel che resta del vecchio albero sarà sostituito da uno nuovo a spese degli stessi gestori.

“Difenderemo il verde della nostra città centimetro per centimetro e non consentiremo a nessuno di distruggere quel poco che resta per vergognosi scopi personali. La storia di via Duomo è incredibile. Mi chiedo come si possa tagliare abusivamente un albero solo per aprire più comodamente un ombrellone. Quanta inciviltà, quanto egoismo e quanta stupidità in un gesto simile! Sostituire questo albero non sarà semplice ma grazie alla disponibilità dei nuovi gestori del bar riusciremo a farlo. Io stesso ho più volte regalato alberi da piantumare in città perché la difesa del territorio nasce proprio da tanti piccoli e grandi gesti che sono in grado di migliorare la vita dei cittadini. Le strade alberate sono più vivibili, più sicure, più al riparo dal caldo nei mesi estivi, meno soggette ad allagamenti dopo le piogge. Ignorare questi fatti significa essere fuori dal mondo”. Queste le parole di Borrelli.

