Nursing Up: "Questa sentenza apre la strada ad ulteriori ricorsi per il riconoscimento del tempo di vestizione come lavoro da retribuire, non più da barattare con riposi o altri espedienti contrattuali"

Il Sindacato Nursing Up annuncia con orgoglio una storica vittoria in Cassazione, a sostegno di un infermiere dell’ ASL di Torino, al quale l’ azienda aveva negato il pagamento del tempo necessario alla vestizione, offrendo in cambio un semplice riposo compensativo.

La Suprema Corte ha invece stabilito, in maniera inequivocabile, che quel tempo e da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro e, “come tale va retribuito”.

La decisione sancisce un principio fondamentale: ogni minuto che un professionista sanitario dedica a prepararsi per l’assistenza, indossando la divisa prima di prendere servizio, e tempo sottratto alla propria vita privata, ed e tempo di lavoro.

«Una battaglia che abbiamo sostenuto come sindacato in tutte le sedi giudiziarie dichiara Antonio De Palma, Presidente Nazionale Nursing Up e che oggi vede finalmente riconosciuta la giustizia.

Le aziende sanitarie non possono fare cio che vogliono: devono mettere mano al portafoglio quando si tratta del tempo e della dignità dei propri dipendenti, altro che riposi compensativi ».

Questa sentenza rappresenta un precedente importantissimo e apre la strada ad ulteriori ricorsi per il riconoscimento del tempo di vestizione come lavoro da retribuire, non più da barattare con riposi o altri espedienti contrattuali.

Nursing Up sarà accanto a tutti i professionisti che vorranno far valere i propri diritti.