Gli studenti incontrano Salvatore Cuoci

Il Comune di Sant’Agnello, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Agostino Gemelli” e con la partecipazione del Liceo “Publio Virgilio Marone” di Meta, presenta l’evento “Pagine di Legalità: testimonianze di coraggio e giustizia” che si terrà alle ore 11:00 presso l’Istituto santanellese mercoledì 30 aprile 2025.

«L’incontro sarà un’occasione preziosa per i nostri ragazzi – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione Ester De Maio - per ascoltare dalla voce diretta dei protagonisti una pagina di storia della lotta alla camorra e per diffondere tra le nuove generazioni la cultura della giustizia. Abbiamo fortemente voluto organizzare un momento totalmente dedicato agli studenti, perché sono proprio loro, i cittadini più piccoli, la base per costruire una società rispettosa di ogni essere vivente, solidale con i più fragili e pronta a migliorare e crescere in modo sano e virtuoso».

Mercoledì, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, interverranno Maria d’Esposito, Dirigente scolastico dell’Istituto “A. Gemelli” di Sant’Agnello e Immacolata Arpino, Dirigente scolastico del Liceo “P. V. Marone” di Meta.

Cuore dell’evento saranno le testimonianze di Salvatore Cuoci, Coordinatore del Comitato Don Peppe Diana, di Augusto Di Meo, amico e testimone dell’omicidio del sacerdote campano assassinato per la sua lotta contro la criminalità organizzata, e Renato Natale, già Sindaco di Casal di Principe, dove il presbitero ha messo in campo con amore il suo impegno civile.

Contestualmente verrà presentata l’Agenda Rossa di Paolo Borsellino, a cura della professoressa Carmela Sicignano, responsabile del progetto “Le Radici del Futuro”, e degli alunni del Liceo “P. V. Marone” di Meta.