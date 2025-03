“Samarcanda Teatro” alla Stagione Teatrale di Arcoscenico.

La Stagione terminerà domenica 18 maggio 2025 con la serata di premiazione

Domenica 6 aprile dalle 19 al Teatro “Il Piccolo di Cava” in Piazza V. Emanuele III a Cava de’ Tirreni, la compagnia Samarcanda Teatro da Battipaglia presenterà lo spettacolo Da giovedì a giovedì, di Aldo De Benedetti, per la regia di Enzo Fauci. La compagnia, fondata da Francesco D’Andrea. festeggia quest’anno i suoi primi trent’anni di attività. La commedia proposta racconta con umorismo e una buona dose di comicità una vicenda matrimoniale condita da fraintendimenti ed equivoci, e che si snoda nell’arco di una settimana, “da giovedì a giovedì”, appunto.

Samarcanda Teatro ha partecipato a numerosissime rassegne teatrali organizzate in regione e a livello nazionale, conseguendo oltre 40 Premi e Riconoscimenti. Fiori all’occhiello dell’associazione sono: il Laboratorio di recitazione SamarcandaLab, svolto annualmente; l’organizzazione in città, ogni anno, di una rassegna teatrale distribuita in tre periodi (stagione autunnale, invernale e primaverile); la fondazione del “Premio GIANNI AGNIFILI”, assegnato ogni anno ad un cittadino battipagliese distintosi per le attività culturali e per le doti umane e professionali.

La Stagione terminerà domenica 18 maggio 2025 con la serata di premiazione, durante la quale l’associazione organizzatrice, Arcoscenico, proporrà il testo Questi fantasmi!, di Eduardo De Filippo.

Per prenotazioni si può contattare l’associazione sui suoi canali social e di comunicazione, o recarsi dal martedì al venerdì (negli orari 10-13, 18-20) presso il punto vendita Centopagine Libreria, su c/so Umberto I 293 a Cava de’ Tirreni.

Durante la serata verrà ricordata anche l’iniziativa Posto Occupato, promossa dalla professoressa Concetta Lambiase; la campagna di sensibilizzazione virale e gratuita contro la violenza sulle donne e contro ogni violenza di genere sta accompagnando tutti gli appuntamenti della Stagione Teatrale.