Giornata della memoria

Nella mattinata odierna, si è svolta in Prefettura, alla presenza delle Autorità civili e militari, la cerimonia della ricorrenza del “Giorno della Memoria”, con la partecipazione degli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento che, attraverso approfondimenti e spunti di riflessione sull’argomento dal titolo “PAROLE, IMMAGINI E MUSICA PER NON DIMENTICARE LA SHOAH” e, coordinati dalla Prof.ssa Teresa Simeone, hanno sottolineato l’importanza del ricordo delle vittime dell’olocausto.

L’intervento degli studenti, attraverso la lettura dei brani tematici e la proiezione di brevi filmati, ha rappresentato un profondo momento di riflessione sulle persecuzioni compiute ai danni degli ebrei nel corso della seconda guerra mondiale.

Nell’occasione il Prefetto Carlo Torlontano, ha ringraziato i giovani per l’impegno profuso e la sensibilità dimostrati nell’affrontare il tema oggetto dell’odierna celebrazione evidenziando che “la memoria delle atrocità commesse nel periodo oscuro della shoah serve ad interrogarci sulla natura umana, sulle conseguenze che possono scaturire dall’odio e dalla discriminazione, al fine di promuovere la formazione della coscienza dell’uguaglianza degli esseri umani e dei diritti della persona, combattendo l’antisemitismo, il razzismo e la xenofobia attraverso l’educazione al rispetto della diversità e della dignità di ogni individuo”.

Al termine della cerimonia è stata consegnata, alla presenza del Sindaco del comune di residenza e delle Autorità intervenute, la Medaglia d’Onore, concessa ai sensi art.1, commi 1271-1276 della legge 296/2006, a titolo di risarcimento morale per il sacrificio patito dallo stesso, ad un cittadino della provincia di Benevento deportato ed internato nei lager nazisti nel secondo conflitto mondiale.

La cerimonia è stata accompagnata dall’esecuzione di alcuni brani musicali tematici, a cura del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”.