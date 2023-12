Handmade con amore e cura, è una storia di creatività

L’acquisto di ogni bambola contribuirà a finanziare i progetti di Totalife Onlus in Africa e in Italia. La lana merinos, con le sue 10 tonalità prende forma grazie ad un impegnativo e laborioso lavoro ad uncinetto. Minimo 10 giorni di “passione” artigianale, per un risultato da capolavoro unico ed inimitabile, simbolo tangibile di amore e dedizione.

Un regalo solidale di Natale per offrire un sorriso e una speranza di una vita migliore a chi è meno fortunato. Totalife nasce nel 2012 ha percorso tappe importanti in Kenya, dove ha portato aiuto concreto in ambito medico-sanitario, in particolare con la donazione della Clinica Mobile alla Croce Rossa Keniana.

L’associazione ha dato poco attraversato con orgoglio e successo il traguardo dei dieci anni di attività, nel nome di Antonia Godas, la sua vita è stata guidata sempre dalla generosità e dall’amore verso gli altri. E dal 2020, anno in cui il mondo è caduto sotto i colpi della pandemia, Totalife ha rivolto lo sguardo anche in Italia, intervenendo prima sull’emergenza sanitaria, provvedendo all’acquisto e donazione di dotazioni paramediche e, poi, intervenendo sull’impoverimento di famiglie con la distribuzione di pacchi alimentari, un’attività iniziata allora e mai più sospesa. Totalife oggi è l’Associazione “dei due mondi”, tra Africa e Italia.

È possibile acquistare le bamboline di Dedi effettuando il bonifico all’Iban: IT05 Z053 8515 1010 0000 0662 357 e ritirarle presso Vivere e Ne nè Boutique Donna ad Avellino. Per info: 335 6976268