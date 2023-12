Serino (Av) – Natale…arte e magia

L'evento si terrà il 16 ed il 17 dicembre.

Serino, 16 dicembre – Il pittoresco borgo di Guanni a Serino si trasforma in un palcoscenico incantato per due giornate di festa straordinaria con l’evento “Natale…arte e magia”. Un connubio tra tradizione, arte e magia che avvolge la frazione in un’atmosfera natalizia unica.

Il cuore pulsante dell’evento è la “Casetta di Babbo Natale”, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, immergendosi in un’esperienza magica e coinvolgente. Su richiesta, c’è anche la possibilità di avere il regalo consegnato direttamente a casa, aggiungendo un tocco di sorpresa e emozione al periodo delle festività.

Il borgo, vestito a festa, accoglie i visitatori con sorprese incantevoli e magiche attrazioni per i più piccoli. Le vie si riempiono di colori, luci e decorazioni natalizie, creando uno scenario da fiaba che invita a esplorare ogni angolo.

La gastronomia locale sarà protagonista con sapori autentici che delizieranno i palati di residenti e visitatori. I deliziosi aromi dei piatti tradizionali si diffonderanno per le strade, creando un’esperienza multisensoriale che si fonde con l’atmosfera festosa.

Gli artigiani di strada completeranno l’offerta dell’evento, mostrando le loro abilità artistiche in spettacoli coinvolgenti e creazioni uniche. Un mercatino dell’artigianato locale consentirà agli ospiti di portare a casa pezzi unici e regali speciali, rendendo l’esperienza ancor più memorabile.

La manifestazione “Natale…arte e magia” a Serino è un’occasione speciale per immergersi completamente nell’anima natalizia, condividendo momenti di gioia e divertimento con la comunità locale. Il borgo di Guanni si trasforma così in un luogo magico dove l’arte, la gastronomia e la magia si fondono per regalare a tutti un Natale indimenticabile.