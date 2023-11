"Il fatto che per la prima volta a capo della Conferenza sieda una donna è un segnale importante che accogliamo con grande entusiasmo”

“In bocca al lupo a Giovanna Iannantuoni per il prestigioso incarico”. Così Aurelio Tommasetti, ex rettore dell’Università di Salerno e Responsabile Nazionale Università della Lega. La rettrice dell’Università degli Studi Milano-Bicocca (ruolo ricoperto dal 2019) è il nuovo presidente della Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane, ed è la prima volta in assoluto per una donna.

“Un riconoscimento importante e a suo modo un momento storico per il mondo delle Università – sottolinea Aurelio Tommasetti – Alla rettrice di Milano Bicocca, nonché neo presidente della Crui, formulo i miei migliori auguri di buon lavoro. Sarà certamente all’altezza della sfida. Il fatto che per la prima volta a capo della Conferenza sieda una donna è un segnale importante che accogliamo con grande entusiasmo”.