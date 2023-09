Lunedì 7 Settembre alle ore 17:00 presso il Centro Sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano

Il M.I.D. indice un’assemblea pubblica sulla gestione annunciata del Centro per l’Autismo di Avellino. Il M.I.D. comunica che Lunedì 7 Settembre alle ore 17:00 presso il Centro Sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano si terrà un’Assemblea Pubblica dedicata alla famiglie delle Persone affette dai Disturbi dello Spettro Autistico, per confrontarsi sulla proposta lanciata dal Sindaco di Avellino Gianluca Festa a margine di un incontro svoltosi presso il Comune di Avellino nei giorni scorsi, in merito all’apertura del centro per l’Autismo sito nella località di Valle ad Avellino.

Tale Assemblea Pubblica viene promossa dal M.I.D., grazie alla sensibilità, disponibilità e ospitalità offertaci dal Comune di Mercogliano sempre pronto ad abbattere le barriere insieme alla Consulta della Disabilità, al fine di poter ascoltare e recepire le richieste e le osservazioni delle famiglie rispetto a delle perplessità da noi espresse, rispetto alle quali siamo fortemente contrari alla scelta di non affidare ad un Ente Pubblico come la A.S.L. la struttura. Vista l’importanza delle tematiche che verranno analizzate e affrontate a margine di questo incontro, relativamente anche al benessere prioritario di tanti bambini e ragazzi e di conseguenza delle loro famiglie che da decenni attendono la realizzazione di un progetto, su cui vergognosamente si sono costruite infinite campagne elettorali ma che sembra allo stesso tempo non trovare mai una concreta attuazione sono invitati a prendere parte tutti gli operatori del settore, i rappresentanti delle imprese sociali, i rappresentanti delle Cooperative e delle Associazioni operanti concretamente sui territori in particolar modo di Avellino e Mercogliano.

In conclusione risulterebbe gradita la presenza per l’occasione di rappresentanti delle Amministrazione Pubbliche, del mondo della Politica etra questi i delegati alle Politiche Sociali, locale regionale e nazionale interessate alla tutela della Salute di tutti i Cittadini.