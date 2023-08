Per lo show cooking toccherà agli chef Pietro Leonetti, Francesco Varricchio e le Viticoltrici chef. Torna Vinalia Kids con attività di serigrafia e di lettura

Partenza con la pioggia per la 30esima edizione di Vinalia, la rassegna enogastronomica proposta dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia, in programma fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi nel Sannio beneventano. Un fenomeno, però, che ha frenato solo in parte quanti avevano deciso di partecipare al “Percorso del Gusto”, allestito nel centro storico e confortato dalla presenza di ben diciassette aziende vitivinicole e un’offerta variegata di cibi di strada, panini gourmet, dolci, formaggi, salumi e altre prelibatezze che da sempre fanno dell’appuntamento guardiese un evento ad alto tasso di godibilità.

Queste le cantine di questa tornata 2023: La Guardiense, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantina Sciore, Santimartini, Colle di Siduri, Denica, Fontana Reale, Fontanavecchia, Pietrefitte, Vigne storte, Torre a Oriente, Vigne sannite, Bicu de Fremundi, Cantina del Maresciallo, Cantina di Solopaca e l’ATI-Triodiversità; cui si aggiunge lo stand del Sannio Consorzio Tutela Vini, con tantissime etichette, DOP e DOCG, del nostro territorio.

Domani, il primo Vinalia Kids, un momento riservato ai bambini con un piccolo laboratorio di serigrafia, animato da Francesca e Daniele e in programma dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, nel giardino del castello medievale. Saranno usate foglie, fiori, frutti e rami per ricreare sulle magliette pezzi di natura per un lavoro di immersione nelle parole poetiche e di costruzione di un messaggio visionario.

Ad animare la serata di domani dello show cooking, invece, sarà lo chef Pietro Leonetti (Frantoio ducale) che proporrà una cucina di tipo regionale, molto semplice, legata alla stagionalità delle materie prime e al territorio, con materie prime di qualità, per presentare piatti ricchi di gusto e tradizione. Questo il menu: Antipasto - Polpetta croccante di agnello su morbido di carciofi; Primo - Pasta e patate con scamorza e tartufo nero estivo; Secondo - Spezzatino di laticauda con crema di pane; Dessert - Millefoglie scomposta con crema pasticcera e amarene. Per prenotare chiamare al 3272297948.

Per la musica live, invece, in Piazza Fabio Golino domani toccherà ai Underground quartet; mentre, in Piazza Mercato, ci saranno i Molotov d’Irpinia, una band con all’attivo centinaia di concerti. Questa la formazione: Antonio Modano (voce leader), Piero Buccella (cassa elettronica, sequenze, voce, tamburello, megafono), Giovanni Famiglietti (chitarre dodici corde e sei corde acustica, coro), Giuseppe Capobianco (basso elettrico, coro), Andrea Saldutti (chitarra elettrica solista), Pietro Giusto (batteria), Franco Zarrella (tamburello). A seguire il Dj set Giuseppe Massaro & Georgiana.

Per la giornata di lunedì, invece, per Vinalia Kids, dalle ore 17 alle 19, spazio alla lettura con i volontari e le volontarie del punto lettura “Nati per leggere” di San Lorenzo Maggiore attivo per tutta la Valle Telesina. Si tratta di un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Sempre per lunedì, lo show cooking vedrà ai… fornelli Francesco Varricchio e le Viticoltrici chef, per una collaborazione che ha creato sinergie tanto straordinarie quanto imperdibili. Questo il menu: Aperitivo - Sfera di baccalà, patata fritta wasabi e limone candito; Antipasto - Crema di piselli e zenzero, panna acida di bufala e pane alle erbe ; Primo - Candele al pomodoro datterino con peperone del fiume; Secondo - Coniglio confit con la sua riduzione, parmigiana di finocchio e fiori di finocchietto selvatico; Pre-dessert - Lemon curd e gel allo Strega; Dessert - Pesca con riduzione di aglianico e gelato mandorle e limone. Tutti i piatti saranno abbinati ai vini de La Guardiense. Per prenotare chiamare al 3272297948.

Head or tales duo, inoltre, sempre lunedì animerà il jazz live di Piazza Fabio Golino. Gli O.M.P., invece, in Piazza Mercato proporranno tammurriate, tarantelle e pizziche rivisitate del repertorio popolare salentino e campano. A seguire toccherà a Dj set Francesco Romano & Luigi Patierno.

Per il “Percorso in vigna”, la cantina Torre a Oriente di Torrecuso per domani torna ad accogliere enoappassionati, cultori e curiosi, pronti a essere cullati da una convivialità familiare e dai tanti racconti del vino, con un personale e allettante menu. Info e prenotazioni: Patrizia 340 2526591. La prenotazione è obbligatoria.

Per saperne di più si può visitare il sito internet www.vinalia.it o il profilo facebook Vinalia.