Lauro (Av) – Torna “Estate Naïf”

Dal 20 al 30 Agosto il borgo si colorerà di bellezza

Lauro - Dopo il successo dello scorso anno torna a Lauro con la sua seconda edizione “Estate Naïf” il progetto patrocinato dalla Regione Campania in cui il Sindaco Rossano Sergio Boglione e l’Amministrazione Comunale credono fortemente puntando su di esso per impreziosire le strade del borgo e rilanciare, anche a livello turistico, il territorio. Dal 20 al 30 agosto gli artisti Franco Mora, Carmen Crisafulli, Carlo Moretti, Amedeo Marchetti e Damiano Valbusa coloreranno di bellezza i muri sotto gli occhi incuriositi dei passanti, i quali potranno assistere alla realizzazione dei murales che decoreranno la bella Lauro: dopo anni di assenza i pittori tornano per il secondo anno consecutivo in uno dei “paesi dipinti” d’ Italia … tra quei bambini, ora adulti, che negli anni passati ne ammiravano l’opera e che anche grazie ad essi cominciarono ad avvicinarsi all’arte.