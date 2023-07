Domenica 30 Luglio 2023

San Mango sul Calore (Av) – La Pro Loco Sanmanghese ricorda che domenica 30 luglio a San Mango sul Calore si svolgerà l’attesa Cavalcata, il plurisecolare evento-simbolo del territorio che la Regione Campania ha inserito nel catalogo del proprio Patrimonio Culturale Immateriale.

Organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la stessa Pro Loco e la Confraternita di Misericordia, il corteo equestre si snoderà dalla casa comunale alle 10:00 per poi raggiungere l’antichissima e suggestiva chiesa rurale dedicata a Sant’Anna, poco distante dal fiume Calore. Guidati dal sindaco Teodoro Boccuzzi, i cavalieri lanceranno a tutti i convenuti manciate di confetti che, associati al culto della santa, sono considerati apportatori di fertilità e miracolosi per la salute delle donne.

I lanci saranno particolarmente copiosi davanti alla piccola chiesa di san Vincenzo e nella stessa chiesa di sant’Anna, dove la Cavalcata si concluderà in un tripudio di folla. Nonostante il fiorire di suggestive leggende cavalleresche e di fede, la manifestazione trae origine dai traffici che animavano l’antica e frequentatissima “Strada regia per Melfi”, sul cui tracciato si trovava la chiesa, tra importanti taverne e a ridosso dell’antico ed imponente ponte sul fiume Calore, detto appunto di sant’Anna, ancora oggi visibile e visitabile.

Il ventisei luglio, nella valle confluivano commercianti napoletani e delle più svariate province del Regno per partecipare ad un’importante fiera: come accadeva in altri centri del regno, in quei giorni il sindaco amministrava autonomamente la giustizia, di norma esercitata dal feudatario. La Cavalcata ricorda proprio il solenne corteo che sindaco e dignitari locali facevano verso la fiera e la chiesa.

Intanto, per venerdì 28 la stessa Amministrazione Comunale e la Pro Loco Sanmanghese hanno chiamato a raccolta la comunità per preparare tutti insieme le classiche bomboniere da mettere a disposizione dei cavalieri. Di mattina l’appuntamento è fissato presso la stessa chiesa di sant’Anna, in coincidenza con l’arrivo del treno storico organizzato dall’associazione Irpinia Express; la sera il punto di ritrovo sarà la centrale piazza del Santuario: momenti di aggregazione e beneauguranti per la migliore riuscita della tradizione plurisecolare di domenica.