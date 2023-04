Numerosi gli eventi a cui prendere parte

Questa mattina, presso il Museo Irpino, all’interno dell’ex carcere borbonico di Avellino, ha avuto luogo la conferenza stampa di Visit Irpinia per presentare la programmazione delle attività 2023.

Visit Irpinia Srl Startup Innovativa è un’impresa nata nel luglio 2020, con l’obiettivo di promuovere una comunicazione essenziale e completa dei territori, attraverso il connubio tra conoscenza e innovazione. Inoltre, si propone di valorizzare la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: «Oggi presentiamo il calendario della attività, ancora in aggiornamento, che partirà il 15 aprile con l’inaugurazione del Museo MIRA a Mercogliano. Un museo immersivo che ha come focus la flora del Partenio» – ha affermato il dott. Alessandro Graziano, presidente di Vist Irpinia.

Subito dopo, dal 21 al 25 aprile, nella cornice delle Cantine Storiche A.Ma, le più antiche della città di Avellino, si terrà la prima edizione de “La Repubblica delle Bolle”. L’evento è organizzato e promosso da Visit Irpinia con il patrocinio di Regione Campania, Provincia di Avellino e Comune di Avellino, la collaborazione di Ais Campania-Delegazione Avellino e in partnership con Mab Security e Capobianco Wine&Co.

La manifestazione ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sul mondo vasto e variegato delle bollicine, categoria di vini sempre più apprezzata. Molti consumatori abituali non conoscono le differenze tra una zona di produzione e l’altra, tra un metodo di spumantizzazione e l’altro, tra un vitigno e l’altro. Per questo, La Repubblica delle Bolle, si rivolge ad esperti, operatori di settore e appassionati che vogliono conoscere più da vicino le denominazioni locali prodotte in versione spumantizzata, avviando un confronto con realtà nazionali e internazionali. L’iniziativa si pone come contenitore culturale e ricreativo che mette insieme momenti didattici, fatti di MasterClass e degustazioni tecniche, e momenti di svago, durante i quali sarà possibile godere delle prelibatezze culinarie proposte all’interno dell’Area Food allestita per l’occasione.

Nel corso dei cinque giorni, gli avventori potranno assaggiare bollicine provenienti da ogni angolo del mondo: a partire da quelle irpine e campane, proseguendo con i grandi spumanti metodo classico e Charmat italiani (dal Trento Doc al Franciacorta passando per il Prosecco e l’Alta Langa), fino ad arrivare alle iconiche bollicine prodotte in Francia (con una grande selezione di Champagne, Cremant e Blanquette).

Successivamente, sempre presso le Cantine Storiche A.Ma, si terrà “Acino – Il mercato del vino”: «Si tratta di sei fine settimana, a partire dal 20 maggio, in cui la maggior parte delle cantine irpine saranno protagoniste di un format in cui sarà possibile battere all’asta vini di annate particolari, rari» – ha aggiunto il presidente di Vist Irpinia.

Inoltre, i primi giorni di maggio, verrà lanciata anche la campagna di crowdfunding finalizzata all’allestimento del progetto “Avellino Scalo”, che guarda al recupero e al rilancio socio-economico della stazione ferroviaria di Avellino: «Siamo riusciti, dopo una unga trattativa, ad ottenere i locali della stazione ferroviaria di Avellino per aprirci a tutti coloro che vorranno diventare soci di questa iniziativa. Avellino Scalo proverà ad essere un punto di riferimento per la filiera agroalimentare avellinese. Il primo intervento sarà quello di creare un hub di eccellenze del territorio. Daremo la possibilità a chiunque voglia sostenerci di investire» – ha concluso Graziano.