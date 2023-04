"Una nuova infra struttura di grande rilevanza e di volontà di garantire la piena inclusione alla pari di tutti"

“Dalla pagina del Sindaco Vittorio D’Alessio abbiamo raccolto la notizia della nuova installazione giostrina per disabili nella villa comunale di M. Santangelo di Mercogliano, una nuova infra struttura questa sicuramente di grande rilevanza e testimonianza e di volontà di garantire la piena inclusione alla pari di tutti, un ‘ occasione questa sicuramente da non sprecare e che ci consegna il pieno raggiungimento di uno dei tanti importanti obiettivi, che come consulta e di concerto con l’amministrazione comunale col Sindaco, l’assessore e i consiglieri che fanno parte dell’organismo ci eravamo prefissati di raggiungere sin dall’inizio e, che al termine del nostro mandato ci consentiranno di poter affermare che con l’impegno, la sinergia e la comunione di idee che hanno reso coeso il nostro operato, sicuramente restituiremo ai cittadini una Mercogliano proiettata in ottica del futuro e nella svolta verso il concreto miglioramento della qualità dei cittadini che ci siamo onorati di rappresentare e di sostenere attraverso le loro istanze, aspettative e volontà, che dal nostro e mio canto saranno sempre attenzionate, valutate e prese in considerazione.

È bene con l’occasione ringraziare del supporto e della collaborazione ormai quotidiana con la Consulta le associazioni del territorio tra cui la Pro Loco di Mercogliano, la Misericordia, l’Amos Partenio, I viandanti di Montevergine e gli stessi uffici Comunali con la dottoressa Marianna Argenziano e Carmine Cucciniello, il Consorzio dei Servizi Sociali ambito A02, il Comando della Polizia Municipale, l’arma dei Carabinieri della stazione locale, sempre pronti ad affiancare e sostenere in ogni occasione le nostre attività”.