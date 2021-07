Il Sottosegratario all'Interno si esprime sugli episodi di violenza avvenuti dopo la partita degli Europei

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

«A Prato, dopo la partita degli Europei, alcune persone sono saltate sul furgone della Polizia locale e poi hanno ferito una giovane agente, colpendola alle spalle con una bottiglia di vetro. Accompagnata in pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di dieci giorni.

Va bene l’euforia del tifo, specie dopo un anno di clausura. Questo episodio però nulla ha a che fare con la festa: è violenza.»

«Auspico – continua – e lancio un appello anche ai calciatori della nostra Nazionale affinché facciano a loro volta moral suasion sui tifosi , che, in vista della finale degli Europei, non si ripetano le scene di assalti violenti registrate nei giorni scorsi. Facciamo tutti il tifo per l’Italia del calcio ma lo facciamo anche per l’Italia tutta, rappresentata anche da quelle donne e quegli uomini che ogni giorno si occupano della nostra sicurezza nelle nostre città. Sport è anche rispetto delle regole. Festeggiamo per l’Italia non contro gli italiani».