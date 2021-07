L'appuntamento è per domenica 11 luglio alle ore 18.00 in piazza San Nicola

Anche quest’anno arriva la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Domenica 11 luglio l’appuntamento è in Piazza San Nicola a Quaglietta.

Dalla mattina troverete un gazebo della Pro Loco Aquae Electae con tutti i prodotti tipici della Sagra di Qualità ZenziGusto dove sarà anche possibile effettuare i tesseramento.

A partire dalle ore 18:00 inaugureremo il progetto ‘Gli Alberi ci raccontano di Quaglietta’.

Il progetto nasce da un’idea di Pazza Gioia con la collaborazione della Pro Loco Aquae Electae APS.

Le finalità sono quelle di:

- Raccogliere detti popolari e proverbi in modo da risvegliare il ricordo di modi di dire dei nostri nonni, in chi a Quaglietta ci è nato e vissuto e che in un mondo globalizzato non è più abituato a sentire nella quotidianità.

- Trasmettere alle nuove generazioni il legame con un mondo ed un passato che velocemente è stato spazzato via, che non esiste più, e dal quale si possono trarre innumerevoli insegnamenti.

- Offrire ai possibili visitatori sempre più numerosi in paese, attraverso la lettura, un momento di svago e curiosità sulle nostre tradizioni.

La scelta di collocare detti e proverbi sugli alberi non è un caso; l’albero in sé è simbolo di rinascita e dello scorrere inesorabile del tempo. Esso vive e si moltiplica nello spazio sconfinato del cielo mantenendosi ben saldo nella profondità della terra.

Infine il materiale è stato collocato in cornici vecchie, recuperate e rigenerate perché ci piace riutilizzare oggetti ai quali dare una nuova vita ma anche perché crediamo in pratiche sempre più ecosostenibili.

L’evento è con il patrocinio del Comune di Calabritto e dell’Associazione Culturale “Lo Scrigno”.