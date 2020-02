Il Vice Coordinatore Mid Esposito: " Momento di ritrovo per tanti di noi finalmente in una struttura che offre la possibilità di inclusione sociale"

Atripalda - Questa mattina presso la sede degli Insuperabili Biancoverdi di Atripalda in collaborazione col movimento italiano disabili nella persona del Vice Coordinatore Giovanni Esposito si è tenuta la manifestazione Yoga oltre le barriere grazie alla disponibilità volontaria a costo zero dell’operatrice Monica Basso del centro Prema_dharma_yoga che ” ringrazio per aver regalato una mattinata di relax del corpo a chi come me vive tutti i giorni una difficoltà”.

Il Vice Coordinatore Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito dichiara: “la mattinata è stata un momento anche di meditazione per ritrovarsi con il corpo attraverso la respirazione e attraverso il rilassamento della muscolatura, ringrazio gli intervenuti, ma soprattutto e stato un momento di ritrovo per tanti di noi finalmente in una struttura che offre la possibilità di inclusione sociale. Da parte mia auspico che si possano realizzare altre iniziative come questa che e da prendere come esempio”.

Da Movimento Disabili Avellino