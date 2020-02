La grande bellezza tra cinema e diritto

All’ex Carcere Borbonico di Avellino, con la straordinaria partecipazione dell’attore Alessandro Preziosi, cinema e diritto si incontrano

Avellino – Si è tenuto oggi, presso la Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico, un interessante e coinvolgente convegno organizzato dal movimento Forense di Avellino dal titolo “La grande bellezza del diritto”. Gli interventi dei professori Salvatore Prisco e Michelangelo Pascali ma soprattutto dell’attore Alessandro Preziosi hanno esaltato l’inusuale collegamento tra Cinema e Diritto, dimostrando come, anche attraverso pellicole cinematografiche possano emergere aspetti e questioni critiche del diritto che da sempre muovono gli interrogativi e gli studi di giuristi e professionisti.

L’incontro è aperto dall’avvocato Carla Bevilacqua, segretaria del Movimento Forense di Avellino che, dopo aver ringraziato i relatori per aver aderito all’iniziativa, ne ha spiegato subito l’obiettivo principale: “L’obiettivo è quello di allargare gli orizzonti e fare una riflessione sugli usi diversi del diritto; questo evento vuole contribuire alla formazione di un giurista colto e capace di problematizzare gli aspetti del diritto in una copertura culturale più ampia”.

Ha poi preso parola l’avvocato Adele Sessa che, chiedendosi quali potrebbero essere i fili rossi tra cinema e diritto individua ben tre punti particolarmente interessanti. In primo luogo, fa riferimento all’articolo 9 della Costituzione che allude al principio di promozione dei beni artistici della Nazione e che dimostra come già nel ‘48 ci fosse una notevole attenzione e sensibilità al mondo dell’arte. Secondo punto di contatto potrebbe essere, secondo l’avvocato, “L’eroe borghese” film del 1995 tratto da un libro di Corrado Stajano: “Questo film parla dell’epilogo terribile della vita di Giorgio Ambrosoli, uomo che a costo della vita portò a termine i suoi compiti restando sempre fedele al suo giuramento”. Il terzo spunto che ha definito “più frivolo” fa riferimento a John Grishman, avvocato e romanziere statunitense che nei suoi libri parla solo di avvocati, siano esse storie vere o inventate.

Pù dogmatico e dottrinale è stato, invece, l’intervento di Salvatore Prisco, professore all’Università degli Studi Federico II di Napoli che, si è soffermato, innanzitutto, sulla contrapposizione tra due concezioni del diritto: “Da un lato la concezione squadrata, statica, monolitica, lineare e gerarchicamente ordinata del diritto e dall’altro quella pluralistica, complessa, dinamica e indeterminata che segna il passaggio ad un ordine nuovo, quello post-moderno”. Lo stesso professore ha notato, inoltre, come il diritto sia in continua evoluzione e corra ininterrottamente per stare al passo dei continui cambiamenti sociali: “La nostra Corte di Cassazione ha dovuto risolvere casi come quello di Welby o quello di Dj Fabo inventandosi letteralmente dei percorsi attraverso il bilanciamento perché non c’erano le leggi precise da applicare; lo stesso diritto di famiglia non è più un diritto della famiglia ma è un diritto delle famiglie, di tante situazioni che prima non erano assolutamente immaginabili“. Ha, infine, invitato alla lettura di due libri: uno a cura di Orlando Roselli, «Cinema e Diritto»; l’altro a cura di Antonio Forza, « Il giudice emotivo».

Non meno coinvolgente e ricco di spunti, è stato l’intervento del collega Michelangelo Pascali, professore all’Università degli Studi Parthenope di Napoli che si è concentrato su due concetti fondamentali: il diritto come cinema da un lato e il diritto nel cinema dall’altro. Per quanto concerne il primo punto ha sottolineato una coincidenza terminologica tra le due aree: “Termini come attore, atto, rito figurano sia nella rappresentazione giudiziaria che in quella letteraria con significati non sovrapponibili ma neanche opposti. Le aule dei tribunali sono esse stesse un palcoscenico a tutto tondo”. Dal canto del diritto nel cinema, invece, ricollegandosi al discorso affrontato dall’avvocato Sessa, ha notato come il diritto nei film sia “uno strumento di conoscenza, didattico, che serve ad informare e formare lo spirito critico”.

Non poteva mancare, infine, l’intervento del tanto atteso Alessandro Preziosi che ha esordito sottolineando il suo ruolo di mancato avvocato e lo ha fatto sorridendo: “Proprio questa mancanza mi ha permesso di realizzare un sogno, di educarmi al cinema e di fare delle lunghe chiacchierate con mio padre”.

Ha sottolineato che il binomio diritto-cinema lo accompagna da sempre nella sua esperienza cinematografica soprattutto nelle rappresentazioni shakespeariane: “In tutte queste rappresentazioni teatrali c’è un’incredibile e sofferta considerazione: il diritto che dovrebbe essere una certezza perde, in realtà, un suo fondamento di verità oggettiva. La letteratura e il cinema affermano l’abnegazione del diritto e la legittimazione del male e questo, da un punto di vista drammaturgico, è il fulcro centrale.” Dopo Shakespeare e il teatro non ha tralasciato il cinema italiano degli anni ’70 e ’80 che, a suo dire, ha diffusamente denigrato il diritto italiano e il concetto della legge uguale per tutti.

Preziosi ha concluso il suo intervento, in cui inevitabilmente traspare una conoscenza, seppur non coltivata, del diritto e della sua terminologia, con una considerazione particolarmente aberrante: “Il diritto è diventato troppo possibilista e da ciò viene meno la certezza di affidarsi ad un processo per veder affermati i diritti propri e i doveri dell’altro”.